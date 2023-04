In het Kluisbos in Biuzingen vond vandaag een Hill Climb plaats: de King of the Kluis. Dat is een off road klimtijdrit, georganiseerd door wielrenner en student Siebe Roesems uit Halle. De wielrenner van Alpecin-Deceuninck wilde de tocht die in het Verenigd Koninkrijk al goed ingeburgerd is ook bij ons bekend maken.

Allereerste Hill of the Climb vandaag: King of the Kluis

Een Hill Climb is een off road kilmtijdrit waar iedereen met een fiets aan kan deelnemen. Siebe Roesems organiseerde zijn King of the Kluis als student Bedrijfsmanagement aan de Thomas Morge Hogeschool. Voor zijn opleiding moest hij een evenement tot in de puntjes organiseren. Na een brainstorm vond hij in fiets- en coffeebar Falco uit Halle de geschikte partner.

Iedereen kan deelnemen aan King of the Kluis, zowel volwassenen als +12-jarigen. Hoofddoel is een fijne en sportieve namiddag te beleven. Een verslag van King of the Kluis zie je in RINGtv Sport.