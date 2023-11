Allerheiligen: herdenkingsvieringen en verkeersmaatregelen

Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we onze dierbare overledenen herdenken. In sommige gemeenten zijn er herdenkingsvieringen of worden er verkeersmaatregelen genomen om de drukte aan de kerhoven in goede banen te leiden.

In de stad Halle zijn er vandaag de hele dag herdenkingsplechtigheden. In Essenbeek wordt er al om 9u45 samengekomen op het Kerkplein om hulde te brengen aan het monument van de gesneuvelden. Vanmiddag is er een wandeling met een herinneringsfakkel om stil te staan bij de treinramp in Buizingen van 2010.

In Hoeilaart nam het gemeentebestuur verkeersmaatregelen om de grote toeloop naar de begraafplaats in goede banen te leiden. Tot en met morgen geldt er op de Jezus-Eiksesteenweg, tussen de Wijndaalstraat en de G. Dekleermakerstraat, eenrichtingsverkeer. Tussen 7 en 18u mag je alleen maar richting Jezus-Eik rijden. Aan de overkant van de begraafplaats kan je tijdens die uren parkeren in visgraat. Het verkeer in de andere richting moet omrijden via de Edgard Sohiestraat. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding.