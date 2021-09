Alsembergse scholen ontvangen 5,5 miljoen euro aan subsidies voor nieuwbouw- en renovatieproject

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ruim 6 miljoen euro in dertien scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. Een groot deel van dat bedrag gaat naar drie scholen uit Alsemberg, die onder hetzelfde schoolbestuur vallen.