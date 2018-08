Amper 6300 niet-Belgen stemmen straks in Halle-Vilvoorde

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober zullen 6300 niet-Belgen hun stem uitbrengen in Halle-Vilvoorde. Dat is amper 12% van de zowat 51.000 niet-Belgen die in onze regio wonen. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In Vilvoorde hebben zich de meeste niet-Belgen geregistreerd, gevolgd door Kraainem en Overijse.