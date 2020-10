Amper bussen in het Pajottenland door staking bij De Lijn

“Momenteel lijkt een derde van alle chauffeurs in Vlaanderen aan de slag”, laat De Lijn weten na een eerste voorzichtige vaststelling. In de volledige provincie Vlaams-Brabant is de staking voelbaar, maar het zwaartepunt ligt in de regio Dilbeek, het Pajottenland en op alle buslijnen naar Brussel. Daar is ongeveer 1 chauffeur op de 10 aan het werk. In de Druivenstreek en naar de luchthaven van Zaventem rijdt een kwart van de bussen.

De drie vakbonden voeren vandaag een gezamelijke actie. Ze protesteren tegen een mogelijke reorganisatie bij een deel van de activiteiten, waaronder de belbuscentrale en het leerlingenvervoer. De vakbonden vrezen voor banenverlies.

Via deze link kunnen reizigers opzoeken of hun bus rijdt.