Anderstalige inwoners Halle oefenen al fietsend Nederlands

In Halle wordt volgend weekend de aftrap gegeven van ‘Fietsvrienden’. Dat is een project waarbij anderstaligen al fietsend hun Nederlands oefenen. Ze doen dat samen met Nederlandstalige vrijwilligers die hen letterlijk en figuurlijk op weg helpen.

Het taalstimulerend project ‘Fietsvrienden’ loopt met de steun van de provincie in een tiental steden en gemeenten in Vlaams-Brabant. Onder meer Halle biedt zijn anderstalige inwoners de kans om Nederlands te oefenen en tegelijk de stad en nieuwe mensen te leren kennen. “Een anderstalige persoon vormt een duo met een Nederlandstalige persoon. In een periode van drie maanden gaan de duo’s tien keer samen fietsen”, verduidelijkt Lore Van Waeyenberghe van de Dienst Gelijke Kansen. “Onze anderstalige inwoners oefenen tijdens het fietsen hun Nederlands en bezoeken verschillende locaties in en rond Halle.”

“We merken dat anderstaligen het niet altijd evident vinden om deel te nemen aan het sociale gebeuren in onze stad. Met ‘Fietsvrienden’ hopen we de drempel te verlagen”, vult schepen van Sport Pieter Busselot aan. Het project start op 19 maart. Zowel anderstaligen als Nederlandstaligen kunnen zich tot 15 maart inschrijven voor het project via deze website.