Anderstaligen zingen Nederlandstalige liedjes in ‘Dag Vreemde Man’: “Boodschap van diversiteit”

Vanavond gaat in CC Het Bolwerk in Vilvoorde ‘Dag Vreemde Man’ in première. Dat is een voorstelling waarin een koor van anderstalige nieuwkomers bekende Nederlandstalige liedjes zingt. “Met dit project willen we een boodschap van diversiteit en positivisme uitdragen. Het brengt mensen met zoveel verschillende achtergronden bij elkaar”, zegt initiatiefnemer Peter Schoenaerts.