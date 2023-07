Andreas wil met kortfilm taboe rond mentale problemen doorbreken: “Een vorm van therapie”

On n'est pas tout seul. Dat is de titel van een kortfilm die Andreas Veirman uit Liedekerke maakte als afstudeerproject. De film gaat over een jongen met een bipolaire stoornis, een aandoening waaraan ook de broer van Andreas lijdt. Rond bipolaire stoornissen bestaan nog heel wat taboes en die wil Andreas doorbreken.

In 'on n'est pas tout seul', de afstudeerfilm van Andreas Veirman, staan twee broers centraal. Eén van hen heeft een bipolaire stoornis, een aandoening die niet meteen bekend in de oren klinkt. “Ik beschrijf het altijd als het euforische gevoel dat je hebt bij een avondje stappen en denkt dat je alles aankan”, zegt Andreas. “Maar dat gevoel houdt dan weken of maanden aan, waarna de kater achteraf des te zwaarder is.”

Zonder het goed te beseffen kan wie een bipolaire stoornis heeft andere mensen kwetsen en dat kan heel confronterend zijn. De inspiratie voor de film haalde Andreas uit zijn eigen leefwereld. “Mijn broer zat twee jaar geleden in een moeilijke periode”, vertelt Andreas. “Hij begon heel anders te doen, later is vastgesteld dat hij een bipolaire stoornis heeft. De kortfilm is eigenlijk ook een beetje een verwerking, het is een soort van therapie.”

Andreas hoopt met zijn film het thema bespreekbaarder te maken. “Ik merk dat er makkelijker over mentale problemen wordt gepraat als ze aan bod komen in series en films, dus het is de bedoeling om het taboe te doorbreken”, besluit Andreas. On n'est pas tout seul is op 14 augustus te zien in de Bokaal en op 7 september in de Warande in Liedekerke.