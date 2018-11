Zangeres Angèle uit Linkebeek is de grote slokop op de Red Bull Elektropedia Awards. De zangers kreeg gisteren 3 awards. Ook haar grote broer Roméo Elvis viel in de prijzen.

De Red Bull Elektropedia Awards gaan al sinds 2009 naar de belangrijkste personen uit de Belgische elektronica- en clubscène. Naast prijzen voor beste artiest, beste producer en beste DJ worden ook de beste Belgische feessttempels gelauwerd.

Angèle uit Linkebeek won maar liefst 3 prijzen: die van de 'Best Song', 'Artist of the year' en 'Breakthrough/DJ/Producer'. Roméo Elvis mocht samen met zijn maatje Le Motel het beeldje voor 'Best Live Act' in ontavngst nemen.