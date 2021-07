Animal Care & Inspection Center laat dieren in beste omstandigheden reizen

Niet alleen mensen nemen het vliegtuig op Brussels Airport, ook dieren reizen van en naar de luchthaven in Zaventem. Vorig jaar opende op Brucargo, de vrachtafdeling van de luchthaven, het Animal Care & Inspection Center. “Zo kunnen dieren in de beste omstandigheden van en naar onze luchthaven reizen”, klinkt het bij Brussels Airport.

Een jaar geleden opende op Brucargo een hypermodern complex. In het Animal Care & Inspection Center van Brussels Airport worden dieren in de beste omstandigheden voor en na hun vlucht opgevangen. “Het FAVV, het agentschap voor voedselveiligheid, controleert hier ook levende dieren wanneer ze toekomen in ons land”, voegt woordvoerder van Brussels Airport Ishane Chioua Lekhli toe. “Sinds kort beschikken we ook over een vergunning voor een pension. Baasjes kunnen hun huisdieren hier dus achterlaten wanneer ze op reis vertrekken.”

Via het Animal Care & Inspection Center reizen jaarlijks duizenden dieren met het vliegtuig. Vandaag vertrekken er zes raspaarden. “Voorlopig zijn paarden de grootste dieren de we hier al verzorgd hebben. Naast honden en katten konden we afgelopen jaar ook reptielen, vissen, een panda en twee hyena’s tot onze passagiers rekenen”, vertelt Ann Goovaerts van Animal Care & Inspection Center. “We hebben ooit een zending van 33 paarden in één keer gehad. En vorig jaar passeerden er ook eens bijna 500 alpaca’s. Dat zijn serieuze zendingen.”