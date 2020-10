Apothekeres getuigt na overval

Een apothekeres uit Dworp hoopt dat de daders van een overval in maart alsnog gevat kunnen worden. Ze doet een oproep in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK.

Op 5 maart werd apotheek Van Dionant aan de Alsembergsesteenweg in Dworp overvallen. Rond halfzes ’s avonds stappen twee mannen de zaak binnen. Ze zijn gewapend met een pistool en een mes. “Ze maakten de kassa leeg en vroegen in het Frans naar ‘le coffre’”, getuigt apothekeres Annick Van Dionant in FAROEK. “Ik deed alsof ik hen niet begreep, ik wou hen zo snel mogelijk buiten.”

De overvallers vluchtten met een buit van zo’n 300 euro in de richting van de Kerkweg van Tenbroek. Volgens Van Dionant waren de daders jonge mannen. “Het waren geen professionals, maar eerder jonge twintigers” beschrijft de apothekeres de mannen. “Ze leken niet zeker van hun stuk.”

De eerste overvaller heeft donker haar en donkere ogen. De man is ongeveer 1 meter 75 lang. Hij droeg een zwarte jas met een kap, lichtgrijze handschoenen en een zwarte rugzak tijdens de feiten. Zijn mededader heeft donker haar, is mager gebouwd en ongeveer 1 meter 75 lang. Tijdens de overval droeg hij een grijze bodywarmer met zakken over zijn zwarte trui. De daders spraken Frans tegen de apothekeres, maar communiceerden ook in het Spaans tegen elkaar.

Wie tips heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.