De Ark van Pollare heeft een druk jaar achter de rug. In 2020 ving het dierenopvangcentrum 756 dieren op. Dat is de helft meer dan het jaar voordien.

In 2020 ving de Ark van Pollare 756 dieren op. In 2019 waren dat er 503. “We kunnen daardoor spreken van een enorme toename”, meldt het dierenopvangcentrum uit Lennik. “Er waren onder andere 383 in beslag genomen dieren, 83 gevonden of loslopende dieren die een eigenaar hadden, 136 dieren waarvan afstand werd gedaan en 112 wilde dieren zonder eigenaar die op één of andere manier hulp nodig hadden.”

Daarnaast kwamen er dieren binnen vanuit een ander asiel. Sommige dieren vertrokken meteen naar andere opvangcentra voor meer specifieke zorg. 712 dieren vonden het voorbije jaar via de Ark van Pollare dan weer een nieuwe thuis.