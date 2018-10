Armeens gezin mag dan toch blijven

Het gezin van Vahram Muradyan dat 5 jaar in Oetingen verbleef, krijgt eindelijk uitzicht op definitief verblijf in ons land. Twee jaar geleden werd in de Gooikse deelgemeente een grootscheepse optocht gehouden om de regularisatie van het Armeense gezin te vragen.

Bijna 8 jaar nadat ze in ons land toekwamen, is de regularisatie om humanitaire redenen, de zogenaamde 9Bis procedure, goedgekeurd voor het gezin Muradyan. Vahram, zijn vrouw Anahit en hun kinderen Tigran en Sussana mogen dus voor één jaar in België verblijven en die periode wordt telkens met 1 jaar verlengd, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Na 5 jaar kunnen ze dan hun aanvraag indienen om definitief in het land te mogen verblijven. Vahram zou destijds uit zijn thuisland uitgewezen zijn omdat hij als brandweerofficier geweigerd had een verslag te vervalsen.

Begin 2016 kreeg het uitstekend geïntegreerde gezin massale steun van de Oetingse gemeenschap met petities, aanbevelingsbrieven en een grote optocht. Momenteel woont het gezin in Aalst.