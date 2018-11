Asse in beroep tegen gsm-mast Proximus

De gemeente Asse gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de plaatsing van een gsm-mast aan de voetbalvelden in deelgemeente Zellik. Het beroep komt er nadat de provincie de vergunningsaanvraag van Proximus had goedgekeurd.

Proximus plant de pyloon vlakbij de voetbalvelden aan de Noorderlaan. Asse had eerder al een ongunstig advies gegeven en ook 260 personen tekenden bezwaar aan. Maar dat proters legde de provincie naast zich neer. Volgens beide partijen zijn er betere inplantingsplaatsen en is het onduidelijk of de straling van de mast op lange termijn schadelijk is of niet.