Asse informeert bewoners over Ringweg

Vandaag organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer een informatieavond over de geplande Ringweg in Asse. Die vindt plaats in Jeugdcentrum 't Jass van 16 uur tot en met 21 uur. De Assenaren zullen er de stand van zake te horen krijen in het dossie en met gesprekken kunnen voeren met enkele experten.

Het dossier van de ringweg in Asse is al zo’n 20 jaar voer voor discussie. De ringweg moet de naar schatting 24.000 wagens per dag uit het dorpscentrum weren. In 2016 werd het tracé vastgelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. In september maakte het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen concreet.

"Op deze infoavond zullen omwonenden en geïnteresseerden informeren over de stand van zaken van het dossier en het vervolg", zegt Anton De Coste van Agentschap Wegen en Verkeer. "Ook zijn een aantal experten aanwezig om vragen te beantwoorden. Tot slot is het mogelijk om suggesties mee te geven. Vanaf 26 september zullen de infopanelen ook op de webpagina van het Agentschap beschikbaar zijn."

Volgens het voorontwerp wordt de ringweg 3 kilometer lang en ter hoogte van de spoorwegovergang ondertunneld. Verder komen er ook nieuwe bovengrondse kruispunten en drie fietsbruggen. Voor de ringweg worden mogelijk tot 200 percelen onteigend.