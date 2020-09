Asse investeert in camera’s tegen sluikstorten

Eén van de sluikstortgevoelige plaatsen in Asse is de afvalstraat op de parking aan de Noorderlaan in Zellik. De gemeente plaatste er vorige maand een gehuurde mobiele camera. “Op anderhalve week tijd heeft die camera een tiental sluikstorters geïdentificeerd”, legt schepen van Afvalbeheer Peter Verbiest (N-VA) uit. “Zij kregen allemaal een GAS-boete”.

De gemeente gaat volgende maand permanente camerabewaking installeren aan de afvalstraat in de Noorderlaan. “Die locatie is niet de enige waar regelmatig afval gedumpt wordt”, gaat Verbiest voort, “daarom gaan we ook mobiele camera’s aankopen om andere sluikstortgevoelige plekken te controleren.”

Uit cijfers blijkt dat het aantal ruimingen en de hoeveelheid sluikstorten in Asse de laatste jaren wel gedaald is, maar de gemeente wil de strijd tegen de volhardende sluikstorters niet opgeven. “We beschikken nog niet over cijfers van de afgelopen maanden. Met de bewakingscamera’s willen we het aantal sluikstorters verder terugdringen”, besluit Verbiest.

Archieffoto