Asse motiveert schoolkinderen voor meer leesplezier

In de gemeentelijke basisschool Sleutelbos in Walfergem, bij Asse, is vanmorgen de start gegeven van het project ‘Lezen voor Iedereen’. Het initiatief van uitgeverijen Plantyn en Clavis moet het leesniveau bij kinderen bevorderen. Daarbij gaat veel aandacht naar kinderen uit kansarme gezinnen.

Alle basisscholen in Asse en het Huis van het Kind krijgen een boekenpakket. In basisschool Sleutelbos in Walfergem lazen de kinderen uit het derde leerjaar samen met schrijfster Emy Geyskens in ‘Iedereen kanjer’. “Iedereen kan op zijn eigen niveau lezen. Anderzijds gaat het boek over talenten, iedereen is wel in iets goed”, vertelt jeugdauteur Emy Geyskens uit Asse.

Uit een onderzoek in 2018 bleek dat de Vlaamse jeugd niet goed scoort op lezen. “Dat gaat vooral over begrijpend lezen”, verduidelijkt Stef Van Malderen van Uitgeverij Plantyn. “Leesmotivatie is daarbij een belangrijke motor. Daarop focust een deel van het project ‘Lezen voor Iedereen’ zich.”

Midden januari zullen de scholen weer gecontacteerd worden met de vraag wat er nog meer kan gedaan worden om het lezen bij de kinderen te stimuleren.