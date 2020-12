Asse, Opwijk en Wemmel verlengen samenscholingsverbod

De buurgemeentes Asse, Opwijk en Wemmel verlengen het samenscholingsverbod op hun grondgebied tot en met 15 januari. Tussen 22 uur en middernacht is het verboden om met meer dan twee personen te verzamelen in de openbare ruimte.

De gemeentes voerden het samenscholingsverbod anderhalve maand geleden in. Terwijl in Vlaanderen de avondklok vanaf middernacht ingaat, moet men in de hoofdstad al vanaf 22 uur binnenblijven, met uitzondering van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. “We willen vermijden dat Brusselaars uitwijken naar onze gemeente”, klonk het toen onder meer in Wemmel. Daarom voerden de gemeentes op hun grondgebied een samenscholingsverbod in vanaf 22 uur. In Asse en Opwijk geldt het verbod voor meer dan twee personen. Wemmel is strenger. Daar mag je enkel individueel buitenkomen. “Voor gezinnen maken we een uitzondering”, vult burgemeester Walter Vansteenkiste aan. “Een vrouw en man mogen bijvoorbeeld hun hond nog wel samen uitlaten.”

Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de avondklok verlengt tot en met 15 januari, zal ook in Wemmel, Opwijk en Asse het samenscholingsverbod gelden tot die datum. “Wie het verbod negeert, kan een GAS-boete krijgen van maximaal 175 of 350 euro, afhankelijk of de overtreder minder- of meerderjarig is”, zegt Koen Van Elsen, burgemeester van Asse. “Er zal streng gecontroleerd worden op de naleving van de maatregel”, klinkt het in Opwijk.​