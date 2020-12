Asse schrapt carnaval 2021

Eind vorige week lieten Halle en Vilvoorde weten dat er volgend jaar geen carnaval georganiseerd wordt in de twee steden. “In overleg met het gemeentebestuur heeft de gemeentelijke Carnavalsraad, ‘Raad van Elf’, met spijt in het hart beslist om af te zien van de organisatie van de carnavalsactiviteiten in 2021”, laat Rudi Wauters van de Raad van Elf weten.

Behalve de carnavalsstoet en de andere activiteiten in het carnavalsweekend worden ook de verkiezing van prins of prinses van Asse en de verkiezing van het prinsenpaar van België derde leeftijd geschrapt. “Het is zo goed als onmogelijk om bij het bouwen van wagens en het ontwerpen van kostuums de coronamaatregelen te respecteren”, aldus Wauters. “In 2022 zullen we er opnieuw staan voor ons jubileumjaar van 4 x11 jaar carnaval in Asse.”​