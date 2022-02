Asse sluit extra straten af nadat wind opnieuw brokstukken van kerk blaast

Het centrum van Asse werd vrijdagmiddag afgesloten omdat er grote stukken dakbekleding waren losgekomen van de Sint-Martinuskerk. Delen van de Kerkstraat, de Sint-Martinusstraat, het Sint-Maartensteegje en het Kerkplein bleven het hele weekend afgesloten. Die straten zullen pas woensdag weer opengesteld worden. Ook handels-en horecazaken op het Kerkplein moeten tot dan gesloten blijven.

“Het was de juiste beslissing om het Kerkplein af te sluiten, want deze nacht vielen er opnieuw brokstukken van de Sint-Martinuskerk”, aldus schepen Verbiest. “We vragen met aandrang aan voetgangers en fietsers om de Nieuwstraat en de Steenweg te mijden. Doorgaand verkeer is daar wel mogelijk. Vanaf 11 tot 18 uur sluiten we ook de Markt en de Vironstraat af, want de komende uren voorspelt het KMI nog stevige windvlagen. Deze middag verandert de wind bovendien van richting waardoor die recht in de openingen blaast. Daarvoor vrezen we dat er nog stukken kunnen loskomen.”