Regie der Gebouwen sluit een verhuis van het parket Halle-Vilvoorde naar Halle uit. De burgemeesters van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel rolden begin dit jaar de rode loper uit voor het parket. Maar volgens de Regie der Gebouwen is het gebouw dat ze voorstelden te klein. Intussen starten politici uit Asse over de partijgrenzen heen een offensief om het parket in hun gemeente te houden.

Al van bij de oprichting van parket van Halle-Vilvoorde is er sprake van een nieuwbouw. Momenteel zit het parket in gebouwen die verouderd zijn en een goede werking niet toelaten. Maar de eerste steen voor die langverwachte moet nog altijd gelegd worden. De gemeente Asse reserveerde een plekje op de Asphaltcosite, in de nieuwbouw zou het vredegerecht en de FOD Financiën een onderkomen vinden. Maar nadat de federale overheidsdienst zich terugtrekt uit het dossier, belanden de bouwplannen in de koelkast. Asse hoopt alleszins dat het parket in hun gemeente blijft.

“In eerste instantie voor de centrumfunctie van Asse. Daarnaast heeft de gemeente en de politie geïnvesteerd in een gebouw met een centraal cellencomplex dat gebruikt wordt door verschillende politiezones. De nabijheid van het parket is dus belangrijk om een snelle en goede afwikkeling van strafdossiers te garanderen”, zegt gemeenteraadslid Yoeri Vastersavendts. “De Asphaltcosite biedt heel wat voordelen: we hebben hier de brandweer, het politiecommissariaat en een antenne van het justitiehuis.”

Het parket wacht intussen al bijna tien jaar op een nieuwbouw. “We hopen dat die er zo snel mogelijk komt. We zitten nu verspreid op twee locaties, wat de werking niet makkelijk maakt. We hebben nood aan voldoende vergaderruimtes, waar het ook mogelijk is om een verdachte voor te leiden bij de magistraat. Alle zaken die in alle andere gerechtsgebouwen mogelijk zijn, zijnin Asse helaas al tien jaar niet mogelijk.”

Intussen maakt de Regie der Gebouwen z’n huiswerk opnieuw. Eind deze maand moet er meer duidelijkheid komen en wordt een nieuwe offerte gevraagd aan het studiebureau dat al ontwerp klaar had. Maar wanneer de eerste steen gelegd wordt, daar kan niemand vandaag een gepast antwoord op vinden.