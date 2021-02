Asse wijzigt parkeerbeleid: “Vlottere doorstroming en minder parkeerdruk”

De gemeente Asse voert vanaf 1 maart een nieuw parkeerbeleid in. Zowel in Asse als in deelgemeente Zellik zullen bewoners en bezoekers op meer locaties moeten betalen of een parkeerschijf leggen. Het gemeentebestuur wil met het parkeerplan een vlottere mobiliteit, een betere geleiding van het verkeer en minder parkeerdruk creëren.

Asse wordt vanaf maart opgedeeld in zes parkeerzones. “Momenteel kunnen Assenaren met een bewonerskaart overal parkeren, maar dat verhoogt de parkeerdruk”, stelt burgemeester Koen Van Elsen. “Voor bezoekers van lokale handelaars zijn er nu minder parkeerplaatsen beschikbaar, omdat bewoners een langere tijd parkeerplaatsen in het centrum of het kernwinkelgebied innemen.” Met een bewonerskaart zullen inwoners enkel in de straten rondom hun woonplaats onbeperkt kunnen parkeren.

In betalende zones betaal je vanaf maart één euro per uur tussen 8 en 18 uur. Het tarief is ’s middags tussen 12 en 13 uur niet van toepassing. Op zon-en feestdagen kan je eveneens gratis parkeren. De gemeente voorziet ook 'Shop&Go'-parkeerplaatsen waar je maximaal een halfuur gratis kan parkeren.

De parkings aan onder meer de Asphaltcosite en Boekfos blijven gratis. De bovengrondse parking in Huinegem wordt voortaan betalend. “Op die manier willen we er de parkeerdruk en het foutparkeren tegengaan”, aldus Van Elsen.

Zellik

In Zellik wordt de huidige blauwe zone omgevormd naar een betalende zone. “We grijpen in na vele klachten over langdurig parkeren, de parkeerdruk, foutief parkeren en zoekverkeer”, verduidelijkt de burgemeester. "Rond de betalende zone komt een blauwe zone, waar je maximaal twee uur kan parkeren met een parkeerschijf. Op wandelafstand voorzien we gratis parkings aan de Noorderlaan, de Frans Timmermansstraat en Den Horinck”.

Tot slot gaat de gemeente alle parkeerautomaten vervangen, waardoor digitaal betalen makkelijker wordt. Via digitale informatieschermen en applicaties wil Asse bestuurders vlotter naar de beschikbare parkeerplaatsen leiden.