Asse-Zellik geeft tekst en uitleg bij fusieplannen

Bij voetbalclub Asse-Zellik zijn grote veranderingen op til, want de club wil fusioneren met derde provincialer Juve Mollem om zo één grote Assese club te vormen. Begin dit jaar tekenden de clubs een intentieverklaring, we vroegen Kris Thielemans, de voorzitter van Asse-Zellik, om een woordje uitleg.

Een schaalvergroting dringt zich op, vindt de voorzitter van Asse-Zellik, omdat beide ploegen voor dezelfde uitdagingen staan. “Dat gaat over infrastructuur, maar ook over budgetten, vrijwilligers, beschikbare trainers, enzovoort.” Beide clubs willen ook hun jeugdwerking naar een hoger niveau tillen. “En dan denk ik dat we niet anders kunnen dan samenwerken.”

Dankzij de fusie zou er in Asse interprovinciaal voetbal kunnen worden aangeboden. Dat ontbreekt nu in de gemeente. De fusieclubs zou zo’n 700 jeugdspelers tellen. Het is de bedoeling volgend seizoen uit de startblokken te schieten, al is dat onder voorbehoud. “Mogelijk opteren we voor een overgangsseizoen, waardoor we volgend seizoen enkel een samenwerking hebben voor onze jeugd en dus nog met twee stamnummers blijven spelen.”