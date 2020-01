Asse zoekt nieuwe uitbater voor Kasteel Waalborre

De gemeente is eigenaar van het kasteel en wil langdurige leegstand van het pand vermijden. Daarom wil het gemeentebestuur zo snel mogelijk een nieuwe uitbater vinden via een erfpachtovereenkomst. De geschatte pachtprijs is vastgesteld op 3.000 euro per maand. De nieuwe uitbater moet daarnaast ook instaan voor de herstellingswerken. Die zouden zo’n 2 miljoen euro kosten. De oppositie vreest dat het bedrag veel kandidaten zal afschrikken.