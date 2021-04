Assenaar veroordeeld tot celstraf met uitstel voor zedenfeiten in Zaventem

Een man uit Asse die verdacht werd van veertien feiten van exhibitionisme en drie aanrandingen in Zaventem is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel onder voorwaarden. De beklaagde werd voor de meeste feiten vrijgesproken.

De man werd in de zomer van 2019 opgepakt nadat de politie een robotfoto verspreidde. Hij werd verdacht van veertien feiten van exhibitionisme en drie aanrandingen in Zaventem. De Assenaar gaf toe een paar feiten gepleegd te hebben op weg naar zijn werk in Zaventem. De andere feiten, die in dezelfde periode en in dezelfde buurt plaatsvonden, ontkende hij. De rechter volgt hem daar grotendeels in en veroordeelde de man tot één jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor zeven feiten van exhibitionisme. Vijf van die zeven feiten gaf de man toe.