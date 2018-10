Het assisenproces rond de aanslagen van 22 maart wordt mogelijk in de legerkazerne van Peutie gehouden. Dat schrijft La Dernière Heure. Door de omvang en veiligheidsmaatregelen rond het proces, is het Brusselse Justitiepaleis namelijk niet geschikt.

Assisenproces aanslagen 22 maart in legerkazerne Peutie?

Het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem moet tegen het einde van dit jaar afgerond zijn. Het assisenproces moet dan in 2019 starten, al is 2020 niet uitgesloten.

Het wordt het grootste terrorismeproces ooit in ons land met ongeveer 1.000 mensen die zich burgerlijke partij stellen. Omdat aan het proces grote veiligheidsmaatregelen verbonden zijn, wil het Openbaar Ministerie uitwijken naar een geschikte locatie. Het Justitiepaleis is dat door de omvang van het proces namelijk niet. Vooral legerkazernes komen in beeld, omdat die al zwaar beveiligd zijn.

Het Federaal Parket heeft dan ook contact heeft gelegd met Defensie in de zoektocht naar een locatie, maar wacht op een positief antwoord. Volgens La Dernière Heure is naast de legerkazerne van Peutie ook het Koningin Elisabethkwartier in Evere, vlakbij de grens met Zaventem, een optie.

Op de beklaagdenbank zitten onder meer Mohamed Abrini en Osama Krayem. De kans bestaat dat ook Salah Abdeslam zich moet verantwoorden. Hij was niet rechtstreeks betrokken bij de aanslagen, maar was wel op de hoogte van de plannen.

Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel vielen in totaal 32 doden en meer dan 250 gewonden.