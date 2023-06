Atleten Special Olympics enthousiast onthaald in Dilbeek: “De passie voor sport overstijgt hun beperkingen”

In cc Westrand in Dilbeek zijn gisteravond de 88 atleten van Special Olympics enthousiast onthaald door supporters, familie en vrienden. Daarbij ook de medaillewinnaars uit onze regio.

Van 17 juni tot en met 25 juni hebben 88 atleten van Special Olympics Belgium zich van hun beste kant laten zien tijdens de Wereldspelen van Special Olympics in Berlijn. De atleten brachten samen maar liefst 126 medailles naar Dilbeek. Ook enkele atleten uit onze regio wonnen eremetaal. Melissa De Becker uit Liedekerke won goud in het zwemmen, judoka Ben Larivière won zilver, Rutger Vandercammen goud in badminton. Special Flames Davina Van Gyzel en Sylke Devogeleer tot slot wonnen goud in het voetbal. Zij zijn allebei aangesloten bij KV Kester-Gooik.

“We zijn ongelooflijk trots op alle prestaties die onze atleten neerzetten. Elke prestatie weerspiegelt niet alleen hun sportieve capaciteit, maar toont ook hun veerkracht en gedrevenheid als mens”, zegt Hans Bruyninckx, voorzitter van Special Olympics Belgium. “De passie voor de sport overstijgt hun beperkingen. Dat is zo mooi om hier te zien. Dat verschillende prestaties ook medailles in de wacht hebben gesleept is uiteraard een mooie bekroning.”