Auditeur Raad van State geeft negatief advies voor megacarwash die bijna klaar is

De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven voor de milieuvergunning van de megacarwash aan de Leuvensesteenweg in Nossegem (Zaventem). De Raad van State moet nog een definitieve uitspraak doen. De bouw is bijna voltooid. De zaakvoerder is ervan overtuigd dat de carwash volgende maand zal openen.

De plannen voor de bouw van de megacarwash stuiten sinds het begin op verzet van omwonenden. In de carwash aan de Leuvensesteenweg zouden dagelijks 1.000 wagens gewassen kunnen worden. Buurtbewoners vrezen voor mobiliteitsproblemen en lawaai- en milieuhinder. De gemeente Zaventem weigerde drie keer een verguning.

De provincie kende wel een stedenbouwkundige en milieuvergunning toe aan ontwikkelaar PVG Projects. Beroepsprocedures van buurtbewoners draaiden op niets uit en een schorsingsprocedure om te verhinderen dat de bouw van start kon gaan, werd eveneens geweigerd.

Opening

De auditeur van de Raad van State geeft nu wel een negatief advies, maar zaakvoerder Matthias Van Gael twijfelt niet aan de goede afloop. “Ik heb nog geen inzage gehad in het verslag. Daar kan ik mij ten gronde niet over uitspreken”, steekt Van Gael van wal. “Toch ben ik er zeker van dat ons dossier waterdicht is. We beschikken over een vergunning en allerlei procedures zijn in ons voordeel uitgedraaid met dezelfde argumentatie die nu is gevoerd.”

Volgens de zaakvoerder klampen buren zich vast aan hun laatste strohalm. “We willen geen problemen en hebben meer gedaan dan eigenlijk moest om de pijnpunten weg te werken”, aldus Van Gael. De bouw en afwerking van de megacarwash zijn bijna klaar. Over een maand zouden in het gebouw auto’s gewassen worden, tenzij de Raad van State het advies van de auditeur volgt. “Dan vragen we desnoods opnieuw een vergunning aan bij de deputatie. We zullen de pijnpunten waarvoor de Raad van State ons zou afwijzen daarin verwerken”, besluit de zaakvoerder.