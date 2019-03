Aurélie debuteert op Internationale Vrouwendag met song over seksuele intimidatie

Het is Internationale Vrouwendag vandaag. De ideale dag vond Aurélie Boffé om haar debuutsingle ‘Woman’ te lanceren. Het nummer van de 21-jarige zangeres uit Overijse gaat over seksuele intimidatie. “Ik wil vooral dat mensen zich herkennen in het lied en denken: OK, ik ben niet alleen.”

‘Het begon allemaal op mijn dertiende toen ik nog alleen door de straten kon dwalen.’ Daarmee begint het nummer ‘Woman’ van de 21-jarige zangeres uit Overijse, die de single uitbrengt onder de naam Ellie Fey. “Het nummer is een uitlaat voor al mijn opgekropte frustraties over het feit dat je nageroepen wordt als vrouw. Op sommige momenten voel je echt geen respect. Ik kan niet alleen over straat lopen, vooral ’s avonds, zonder nageroepen te worden, vuil bekeken te worden of obscene gebaren naar mij te krijgen,” zegt Aurélie Boffé.

Zelf wil ze geen rolmodel zijn en haar maatschappelijk engagement niet doortrekken in haar muziek. Wel wil Aurélie de slachtoffers van seksuele intimidatie een hart onder de riem steken en het probleem de aandacht brengen, ook bij mannen die geen daders zijn. “Ik denk dat de meeste mannen het probleem niet echt zien. Meestal slaan de daders toe op het moment dat je alleen bent of er op een feestje plots aan jou wordt gezeten. De mannen in mijn omgeving weten niet dat het probleem zo groot is omdat ze het niet zelf zien,” besluit Aurélie.

Woman’ is vanaf nu te koop op iTunes en zal binnenkort ook op Spotify te horen zijn. Hier kan je de videoclip van Ellie Fey bekijken. Die werd vorige week opgenomen in Den Blank in Overijse.