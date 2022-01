Auteur Vandervelden onthult 50 verborgen gebeurtenissen uit Vlaamse geschiedenis

VRT-programmamaker en eindredacteur Jos Vandervelden vertelt in zijn boek vijftig fascinerende verhalen over plaatsen waar revoluties zijn ontketend, bloed is gevloeid, uitvindingen zijn gedaan of zich sociale omwentelingen hebben voltrokken. “Vanuit de plek, de anekdote of het plaatselijke verhaal zoem ik uit op een stuk geschiedenis”, vertelt de auteur van ‘De verborgen geschiedenis van Vlaanderen’. “Meestal gaat het over vergeten, verrassende geschiedenis die op school niet aan bod komen.”

Onder meer het ontstaan van het witloof wordt besproken in het boek. De wintergroente wordt vaak gelinkt aan Kampenhout, maar de geboorte van het witte goud zou in de Kruidtuin in Brussel hebben plaatsgevonden. “Hoofdtuinier Frans Bresiers experimenteerde er met de chicoreiwortel in de kelders van de toenmalige orangerie”, weet Vandervelden.

‘De verborgen geschiedenis van Vlaanderen’ van Jos Vandervelden en fotograaf Alexander Dumarey is verschenen bij uitgeverij Davidsfonds