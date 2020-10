Auto rijdt in kanaal: één passagier overleden

Aan de Houtkaai in Vilvoorde is zaterdagavond om 21.30 uur een voertuig met drie inzittenden in het Zeekanaal Brussel-Schelde gereden. Een van de hen kon niet worden gered.

Rond half tien belandde een wagen in het kanaal aan de Houtkaai in Vilvoorde. De bestuurder raakte op eigen kracht uit het voertuig. De twee passagiers moesten door de brandweer uit het water gehaald worden. Een van hen, een 32-jarige vrouw, overleed ter plaatse. De bestuurder werd voor verzorging opgenomen naar het AZ Jan Portaels. De andere passagier werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven waar hij vannacht nog voor zijn leven vocht. Dat bevestigt Cathérine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). Het gaat om drie Belgen van Poolse afkomst uit Laken, allen dertigers. “Ze waren gaan vissen in het kanaal klaarblijkelijk. Dat blijkt ook uit het materiaal dat in hun wagen werd aangetroffen”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). “Op de terugweg zijn ze met hun wagen in dat donker gat in het water gesukkeld.” De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig onbekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld.

De vraag rijst waarom je aan die kant van het kanaal, op een krakkemikkig onverlicht ‘pad’ dat eigenlijk nergens heen leidt, en bovendien zonder afsluiting langs het kanaal, nog altijd met de auto door kan. “Dat is inderdaad vreemd”, zegt Bonte. “Dat is een weg van de Vlaamse Waterweg, een werkweg. Er is al langer discussie of die open of gesloten moet blijven. Maar ze moeten interventies kunnen doen. Het is natuurlijk ook zo dat je niet heel het kanaal kan afsluiten. De plaats daar, ter hoogte van Forges de Clabecq net voorbij de loods Parmentier, is sowieso een aantrekkelijke plaats om te vissen. Er zitten zeer regelmatig vissers.”