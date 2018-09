Autoloze zondag in Vilvoorde, Asse en Wezembeek-Oppem

Vandaag vindt in Brussel en in 41 Vlaamse steden en gemeenten de jaarlijkse autovrije zondag plaats. De hele dag moeten wagens aan de kant blijven en zijn voetgangers en fietsers koning op de weg. In onze regio geldt er een autovrije zondag in Asse, Vilvoorde en Wezembeek-Oppem.