AZ Jan Portaels: ‘Vijfde golf aanpakken met flexibiliteit en samenwerkingsverbanden’

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde maakt zich geen al te grote zorgen over de de vijfde coronagolf. “We merken een stijging in het aantal opnames, maar de toestand is onder controle”, aldus de woordvoerder.

In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde liggen momenteel 31 coronapatiënten. “We merken dat het aantal hospitalisaties toeneemt, maar er is geen sprake van een toevloed aan patiënten”, zegt Helena Polfliet, woordvoerder van het AZ Jan Portaels. “Ondertussen zijn we de situatie gewoon geworden. Door flexibiliteit en samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen kunnen we beter inspelen op de stijgende cijfers.”

De besmettelijke omikronvariant spaart ook de zorgverleners niet. “We houden de uitvalpercentages nauwlettend in de gaten. Tot nu toe hebben steeds oplossingen gevonden voor uitgevallen medewerkers”, besluit Polfliet.