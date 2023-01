AZ Jan Portaels rekent op vrijwilligers: “Extra handen meer dan welkom”

Zorgverleners in ziekenhuizen beleven opnieuw drukke tijden. Om hun werk te verlichten, wordt vaak een beroep gedaan op mensen die onbezoldigd een handje toesteken. Zo kan het AZ Jan Portaels in Vilvoorde rekenen op een legertje van bijna zeventig vrijwilligers. Wie wil, kan zich nog altijd ben hen vervoegen. Want alle extra hulp is er meer dan welkom.

De bezoekers aan de inkom van het AZ Jan Portaels worden verwelkomd door twee vrijwilligers. Ze maken de mensen wegwijs, geven meer informatie indien nodig of bezorgen een mondkapje aan wie er niet meer had aan gedacht dat het dragen ervan nog altijd verplicht is in een ziekenhuis. Christine Everaert werkt hier een dag per week, onbetaald, ze is vrijwilliger van het Rode kruis. “Het is eigenlijk een complementaire taak die kan uitbesteed worden, het Rode Kruis staat altijd in voor dat soort taken. Ik vind er voldoening in en verlicht de taken van de andere werknemers.”

Ook op de verschillende afdelingen werken vrijwilligers. Ze voeren vooral logistieke taken uit. “Helpen met maaltijden, koffie schenken, maar ook tijd vrijmaken voor een babbeltje met de mensen”, zegt Martine Van Beersel, die het vrijwilligerswerk coördineert in het Vilvoordse Ziekenhuis. “Ze moeten dus geen speciale opleiding voor hebben. We hebben momenteel 68 vrijwilligers, maar zijn nog altijd op zoek naar extra handen. Het gaat vooral om mensen die op de afdelingen geriatrie en oncologie willen werken, maar ook in de apotheek zoeken we nog vrijwilligers.”