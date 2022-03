AZ Jan Portaels zamelt medisch materiaal in voor Oekraïne

Het AZ Jan Portaels gaat Oekraïense ziekenhuizen ondersteunen met medisch materiaal. “We bekijken ook hoe we andere medische organisaties kunnen ondersteunen, maar in de eerste plaats is het inzamelen van medisch materiaal het belangrijkste”, klinkt het bij het Vilvoordse ziekenhuis.

In het AZ Jan Portaels staan onder meer babybedjes en rollators klaar om naar ziekenhuizen in Oekraïne te sturen. “De bal ging aan het rollen door één van onze dokters. Zijn vrouw is afkomstig uit Oekraïne”, vertelt Helena Polfliet, woordvoerder van het Vilvoordse ziekenhuis. “We bekijken nog of we ook medicatie kunnen opsturen. Daarnaast willen we ook initiatieven van andere medische organisaties, zoals Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis ondersteunen.” Indien nodig zal het AZ Jan Portaels in de toekomst bedden ter beschikking stellen van oorlogsslachtoffers.