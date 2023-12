Om nog meer op de zorgvraag en zorgnood wat betreft borstkanker in te spelen, gaan het AZ Sint-Maria en het UZ Brussel hun samenwerking op het vlak borstkankerzorg verder intensifiëren o.a. op het vlak

van oncologie en borstchirurgie.

Het Universitair Ziekenhuis Brussel heeft een coördinerend borstcentrum en ligt bovendien op een comfortabele afstand binnen de regio. Het AZ Sint-Maria is dan weer een regionaal en laagdrempelig ziekenhuis voor de ruime regio Zennevallei, het Pajottenland en de gemeenten net over de taalgrens. De bedoeling is dat hier alle vooronderzoeken plaatsvinden en er werk wordt gemaakt van een psychologische ondersteuning. Ook voor de

behandeling met chemotherapie of gerichte therapie, de opvolging van hormonale therapie of het nazorgtraject kunnen patiënten in het AZ Sint-Maria terecht. De meer gespecialiseerde ingrepen of onderzoeken vinden dan weer plaats in UZ Brussel.

1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de Europese Unie. In 2020 was

borstkanker goed voor 13% van alle nieuwe kankerdiagnoses. Bij vrouwen was dat zelfs

29%. In ons land krijgt één op de zeven vrouwen tijdens haar leven borstkanker. Net daarom is de

samenwerking tussen verschillende actoren in de gezondheids- en welzijnssector van groot

belang.