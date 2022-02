AZ Sint-Maria laat opnieuw bezoekers toe

Het AZ Sint-Maria in Halle versoepelt vanaf vandaag de bezoekregeling. Iedere patiënt, die negatief getest heeft op corona, mag tijdens de bezoekuren telkens één persoon ontvangen. Bezoekers moeten overal in het ziekenhuis, dus ook in de kamer van de patiënt, een FFP2-masker of een chirurgisch mondmasker dragen.

Om het zorgaanbod niet in gevaar te brengen tijdens de vijfde coronagolf beperkte het AZ Sint-Maria in Halle vorige maand het aantal bezoekers. Op een groot aantal afdelingen mochten patiënten geen bezoek meer ontvangen. “Het aantal coronabesmettingen neemt sterk af en ook het aantal covidopnames is gedaald. We beseffen dat bezoek enorm belangrijk is voor het welzijn van onze patiënten en hun familie”, aldus het AZ Sint-Maria. Daarom laat het ziekenhuis in Halle tijdens de bezoekuren opnieuw één persoon toe per patiënt. De bezoeker moet ouder zijn dan 12 jaar en overal een mondmasker dragen.