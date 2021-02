Babbelbox trekt langs gemeenschapscentra

De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ geven je de komende weken de kans om iemand coronaproof op een originele manier te ontmoeten. De ontmoetingen vinden plaats in een speciale babbelbox. Je gesprekspartner is iemand die je zelf kiest of een mystery guest.

Het babbelbox-initiatief start in Sint-Genesius-Rode van maandag 22 tot zondag 28 februari. Daar poot gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve de babbelbox neer aan het lokaal dienstencentrum De Boomgaard onder de noemer ‘Foyer on Tour’. “Wie het beu is om alleen maar tegen een computerscherm te praten of het te slecht weer vindt voor een wandelbabbel, is meer dan welkom in onze babbelbox”, zegt Liesbet Vermaelen, centrumverantwoordelijke van GC De Boesdaalhoeve. “We brengen mensen veilig samen in een mooi ingerichte container met twee aparte ingangen. Binnen ben je door plexiglas van mekaar gescheiden.” Je gesprekspartner kies je ofwel zelf, ofwel opteer je voor een mystery guest. “Bij ons kan je een bekende Rodenaar ontmoeten, een muzikant of je kiest voor een magische beleving voor het hele gezin. Een plekje in de babbelbox is gratis, maar je moet wel reserveren.”

De babbelbox reist in maart verder naar gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel, de Bosuil in Jezus-Eik, de Kam in Wezembeek-Oppem en de Lijsterbes in Kraainem. “Zo willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om mekaar te ontmoeten”, legt Stefaan Gunst, hoofd van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ uit. “We maken ook een podcast over de babbelbox waarin we proberen te achterhalen wat mensen met mekaar verbindt in deze coronatijden.”

Meer informatie vind je op de websites van de verschillende gemeenschapscentra.