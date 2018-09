Bakker die gezin uit brandende woning redde gehuldigd

Op 6 februari om iets over 5 uur 's ochtends is David De Mey onderweg naar zijn bakkerij. In de Poortstraat in Liedekerke ziet hij plots rook vanonder de rolluiken van een huis komen. “Ik zag meteen dat er iets niet pluis was,” zegt hij, “dus ben ik meteen gestopt om aan te bellen en op de deuren te bonken.’”

Omdat de bewoners niet reageren, kruipt de bakker in zijn wagen en begint hij luid te toeteren, maar ook zo krijgt hij hen niet wakker. Vervolgens twijfelde hij geen seconde: “ik ben op de deur beginnen te stampen tot ik binnen geraakte. Dan heb ik eerst een vrouw naar buiten gehaald,” beschrijft hij. “Ondertussen stond dat huis echt al in vuur en vlam, toch ben ik de trap opgelopen om de dochter te halen en een man. Ik heb hen allebei naar beneden gesleurd, ondanks de rookontwikkeling.”



Fier

De brandweer is pas 35 minuten later ter plaatse en de woning brandt volledig af. De bewoners hebben geluk dat De Mey op het juiste moment voorbij rijdt en met gevaar voor eigen leven het huis binnengaat. Voor die heldendaad is de Liedekerkse bakker gisterenavond gehuldigd op de gemeenteraad. De Mey voelt zich vereerd. “Het is ongelofelijk wat er door mij heen ging toen ik die medaille kreeg en een diploma van een Canadees fonds. Ik ben er echt fier op.”