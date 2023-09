Bakkerij in Droeshout sluit na 121 jaar de deuren

Na 121 jaar valt morgen het doek over bakkerij De Vos in Droeshout bij Opwijk. Bakker Ronny kan het werk fysiek niet meer aan en gaat op zoek naar een andere uitdaging. Hij hoopt wel nog een overnemer te vinden voor de familiezaak.

Het is vandaag druk bij bakkerij De Vos. De ene bestelling na de andere loopt binnen. Velen willen nog snel een brood kopen voor de winkel vanaf zondag definitief gesloten is.

Bakkerij De Vos kent een lange familiegeschiedenis. De grootvader van Ronny De Vos startte de bakkerij in 1902, al was dat op een andere locatie. Ook de vader van Ronny kwam aan boord en zelf staat Ronny al sinds zijn veertiende in de zaak. In 1993 nam hij de winkel officieel over, later kwam ook zijn echtgenote Anja erbij.

In ons nieuws blikt Ronny terug op zijn carrière als bakker en hoe hij de stiel zag evolueren. “Vroeger bestonden er maar een paar soorten brood. Nu is het aanbod onuitputtelijk.” Helaas zegt zijn lichaam nu nee tegen een verdere toekomst in de familiezaak. “Mijn knieën zijn versleten,” klinkt het. Ronny hoopt nu nog een overnemer te vinden voor de zaak, maar voorlopig gaat de bakkerij dicht. “Jammer, want de ligging is ideaal."