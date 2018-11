De Zweedse meubelgigant Ikea wil haar organisatiestructuur aanpassen. Daarbij kunnen 100 tot 120 mensen hun job verliezen, voornamelijk in de hoofdzetel in Zaventem.

De herstructurering past volgens Ikea in de wereldwijde transformatie van de Ingka Group, de holding boven Ikea. Wereldwijd zouden 7.500 banen sneuvelen, in België tussen de 100 en de 120. Die zouden vooral in de hoofdzetel in Zaventem en bij de HR-afdelingen sneuvelen.