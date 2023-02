Banenverlies bij Novartis en wellicht ook bij AkzoNobel

Medicijnenfabrikant Novartis kondigde vorige zomer een wereldwijde herstructurering aan, maar het banenverlies in Vilvoorde is minder groot dan verwacht. Oorspronkelijk was er sprake van 85 ontslagen, maar 30 werknemers hebben het bedrijf intussen vrijwillig verlaten. De 15 overige jobs blijven behouden na sociaal overleg.

Ook bij AkzoNobel wordt gevreesd voor banenverlies. Dat maakte de verfproducent bekend na tegenvallende resultaten. Wat de impact is voor de fabriek van AkzoNobel in Machelen, en de kantoren en het verdeelcentrum in Vilvoorde, is nog onduidelijk.