Het gaat om een Wilmstumor. Een kanker die vooral bij kinderen tot vier à vijf jaar voorkomt. Door haar ziekte kan Camille niet meer naar school en volgt ze les via Bednet.

Haar droom is om samen met het gezin een bezoek te brengen aan Disneyland Parijs. Die droom willen ze bij Sint-Jan waarmaken via de verkoop van knutselpakketten. De verkoop is alvast een groot succes: “Het reikt verder dan de school want mensen horen dat, lezen dat in de krant en vragen naar wat ze kunnen doen. Ik weet dat er ook een actie gebeurd is in het ziekenhuis van Aalst. Ook bij voetbalclub Club Brugge is een spandoekenactie geweest", zegt Peter Droeshout, directeur van Basisschool Sint-Jan.

Een verslag in ons nieuws.