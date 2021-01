Basketbalcompetitie definitief stopgezet

Verschillende sportclubs wachten op nieuws over de herneming van de competities. In het basketbal is er wel al duidelijkheid. Basketbal Vlaanderen heeft namelijk aangekondigd dat de seniorencompetities en de competities in de jeugdcategorieën vanaf U14 dit seizoen niet hervat worden.

“Door de evolutie van de cijfers lijkt een snelle heropstart van de competities zeer moeilijk”, deelt Basketbal Vlaanderen mee, “we kunnen daardoor geen normaal en correct verloop met voldoende wedstrijden garanderen.” Basketbal Vlaanderen heeft daarom beslist om de seniorencompetities en de competities voor alle jeugdcategorieën vanaf U14 dit seizoen definitief stop te zetten. In overleg met de Waalse basketbalfederatie worden ook de nationale reeksen bij de mannen niet meer hervat. Enkel professionele competities en jeugdwedstrijden tot en met 12 jaar blijven plaatsvinden.

“Toch hopen we dat er dit seizoen ook in de andere categorieën nog gebasket kan worden”, benadrukt Koen Umans, secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen. “Zodra we toestemming hebben, willen we trainingen en recreatieve competitievormen opstarten. We denken daarbij aan 3x3 basketbal en minireeksen bij de jeugd en seniors”.