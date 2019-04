Beachvolleyballer Koekelkoren: 'bewijzen dat we thuis horen op komende Spelen'

Dries Koekelkoren uit Vilvoorde vormt samen met Tom van Walle het eerste en voorlopig ook enige professionele beachvolleybalduo van ons land. Over een jaar willen Dries en Tom in de top 16 van de wereldranking staan. Dan zijn ze officieel geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokyo. De top 16, dat is een stevige uitdaging, zeker omdat van Walle revalideert van een schouderoperatie.

Volleybalclub Wolvertem nodigde gisteren het Belgische nationale beachvolleybalteam uit voor een initiatie. De interesse in de sport neemt toe en dat juicht Koekelkoren toe. Samen met zijn teamgenoot van Walle draagt hij zijn steentje bij. “Op dit moment is het gewoon kennis delen met de jeugd en met de trainers die echt wel gebeten zijn door het beachtvolleybal. In de toekomst hoop ik mijn rol te kunnen uitbreiden, maar voorlopig focus ik mij op spelen.”

Het hoofddoel van Koekelkoren en van Walle zijn de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Maar van Walle blesseerde zich eind vorig seizoen aan zijn schouder en moest geopereerd worden. “Dat leverde ons wat vertraging op,” aldus Koekelkoren. “Normaal moesten we in december al onze voorbereiding voor 2019 hebben opgestart, nu zullen we pas eind mei weer in competitie kunnen gaan.”

'Bewijzen dat we er thuis horen'

In 2016 misten de Belgian Beach Boys op een haar na de Olympische Spelen in Rio. Ze verloren de finale van de Continental Cup, een soort van herkansing voor teams die zich niet rechtstreeks konden plaatsen. Deze keer gaan Koekelkoren en van Walle resoluut voor een rechtstreeks ticket. Daarvoor moeten ze in maart-april 2020 bij de beste 16 teams van de wereld horen. “Het zal kwestie zijn van constant te presteren en te bewijzen dat we er thuis horen,” aldus Koekeltoren.