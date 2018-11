Bedrijf uit Meise bouwt grootste kraan ter wereld

Zo'n 300 klanten en zakenpartners konden de imposante kraan gaan bekijken in de Gentse haven. Het beestje weegt zo'n 1000 ton. Dat is evenveel als het gewicht van 1400 olifanten. En het kan een hoogte bereiken van 160 meter. Da's hoger dan het Atomium en het Vrijheidsbeeld. Er gaat 9.000 liter diesel in en is er 18.000 liter hydraulische olie nodig om de kraan te doen draaien. De kraan kan overigens overal worden opgebouwd. De bouw duurt wel ongeveer 8 weken. Het gevaarte draait op grote rails waardoor de kraan een object over een grote afstand kan verplaatsten. De kraan is vooral ook belangrijk voor de toekomst van de firma. “We hebben meer dan 50 jaar ervaringen en we willen voorop blijven op de concurrentie”, zegt Carl Sarens, hoofd engineering. “De trend om meer prefab te bouwen op kortere tijd zet zich meer en meer door. Dus moeten w daaraan aanpassen en onze leiderspositie behouden. Dankzij deze kraan zal dat mogelijk zijn.”