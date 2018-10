Bedrijven zetten vandaag de deuren open

Open Bedrijvendag vindt vandaag zowel in Vlaanderen als in Brussel plaats. Bezoekers krijgen de kans om te ontdekken hoe bepaalde producten gemaakt worden en bedrijven te werk gaan. In Halle-Vilvoorde nemen elf bedrijven deel: het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle, Banden Plus in Liedekerke, Belgocontrol in Steenokkerzeel, BMW Van Den Broeck in Dilbeek, het opzoekingscentrum voor de wegenbouw in Sterrebeek, schrijnwerkerij Van Cutsem in Machelen, en Atelier, Firma, BUDA, Vinçotte en het VDAB-opleidingscentrum in Vilvoorde. De bedrijven openen hun deuren van 10 tot 17u. Meer info vind je op www.openbedrijvendag.be.