Beersel-Drogenbos trekt stekker uit eerste ploeg: “Ambities hypothekeren clubwerking”

De leider in tweede provinciale Beersel-Drogenbos trekt na dit seizoen de stekker uit de eerste ploeg. Het gaat wel nog door met de tweede ploeg in vierde provinciale en de jeugdwerking. “Tweede provinciale en hoger kost veel te veel geld en vereist een topinfrastructuur, anders is er geen beginnen aan.”, zegt ontslagnemend voorzitter Wim Hernaut.

Grote veranderingen op til, want naast het stopzetten van de eerste ploeg ziet ook de bestuurskamer er grondig anders uit. “Stéphane Glorieux, Stéphane Joly, Ivo Heindryckx en ikzelf nemen ontslag als bestuursleden”, klinkt het bij Wim Hernaut. “Murielle Decuyper, Marc Siebens en Stéphane Poels benoemen we als nieuwe bestuurders. Deze wissel gaat onmiddellijk in. Maar laat het duidelijk zijn: deze prachtige club gaat door.”

Hernaut wil sportief in schoonheid afsluiten. “Kampioen spelen is het mooiste dankwoord. We gaan dat dan ook doen, daarna stoppen we met de eerste ploeg. Die beslissing nemen we met heel veel pijn in het hart, maar ook met het nodige gezond verstand in het hoofd”, aldus Hernaut. “De ambities voor eerste provinciale zouden de rest van de clubwerking hypothekeren. Voor de ploeg in vierde provinciale zijn we bezig om een mooi project op poten te zetten.”

Ook op de jeugdwerking laat Beersel-Drogenbos niet los. “We beginnen de gesprekken met onze huidige jeudgtrainers en zijn op zoek naar bijkomende voor volgend seizoen. We kampen bovendien met een ondermaatse infrastructuur voor onze jeugd. Het nieuwe bestuur gaat daarvoor opnieuw in overleg met de gemeente”, aldus Hernaut.