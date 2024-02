Beersel opent koesterplek, Boven de Wolken pleit voor meer sterrenregisters: “Erkenning voor ouders en kindjes”

83 steden en gemeenten in Vlaanderen hebben intussen een sterrenregister. Ouders van een stilgeboren baby kunnen hun kind daar registreren. In onze regio hebben vijf gemeenten zo’n register: Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Opwijk en Pepingen. Met Beersel komt daar straks een zesde gemeente bij. “We zijn dus op de goeie weg, maar we hopen op nog veel meer erkenning voor deze ouders”, zegt de Boven de Wolken.

Voor een zwangerschap korter dan 140 dagen is een wettelijke aangifte niet mogelijk, maar met een sterrenregister brengen gemeenten daar verandering in. Beersel is de zesde gemeente die zo’n register krijgt, samen met een koesterplaats. “Het is geen fysieke begraafplaats, maar een serene plek waar je in alle stilte kan koesteren en herinneren”, zegt schepen van Sociale Zaken Sonia Van Wanseele. “Ouders kunnen, indien ze dit wensen, hun kindje komen registreren in het gemeentehuis of via de website van de gemeente. Bovendien kunnen ze een gepersonaliseerde ster aanvragen. Laatst krijgen ouders een koesterdoos mee waar ze ook thuis een persoonlijk koesterplekje kunnen creëren.”

In de koesterdoos vinden ouders informatie rond psychologische ondersteuning zoals het Berrefonds of psychologen in Beersel en de regio. Een goede zaak vindt ook Boven de Wolken, de vzw die werd opgericht om rouwende ouders te troosten en te steunen. Zij willen dat nog meer gemeenten zo’n sterrenregisters inrichten. “Ons doel is om in iedere stad en gemeente een sterrenregister te kunnen openen en zo al deze ouders en kindjes de erkenning te geven die ze verdienen”, klinkt het.