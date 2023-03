Beersel pakt snelheidsduivels aan met vijf trajectcontroles

In Beersel zetten ze vanaf 10 april in op vijf trajectcontroles. De gemeente wil op die manier de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de woonkernen verbeteren. De geselecteerde trajecten zijn zones 30 en 50 met veel doorgaand verkeer.

In de gemeente Beersel worden tegen 10 april trajectcontroles operationeel in de Wijk Ingendaal in Alsemberg, de Zennestraat in Lot, de Jozef Huysmanslaan en de Stationsstraat in Lot én de Guido Gezellestraat in Huizingen. Enkele van die camera's zullen ook controleren op tonnagebeperking om zo het zwaar verkeer tegen te gaan.

“Uit de een veiligheidsenquête van de politiezone Zennevallei bleek dat onaangepaste snelheid in het verkeer voor Beerselaars het grootste buurtprobleem is”, klinkt het bij de gemeente. “Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefbaarheid van de woonkernen te verhogen zet het gemeentebestuur in op handhaving van de snelheidslimieten via de automatische trajectcontroles.”